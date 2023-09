SC Reisbach Tiefschlag in der Nachspielzeit

Gut und überlegen gespielt, aber nur ein 1:1. So lautete nach 90 Minuten die Bilanz von Fußball-Saarlandligist VfL Primstal im Kirmes-Heimspiel gegen Aufsteiger SC Reisbach – und der eine Punkt passte so gar nicht zum engagierten Auftritt. Doch noch war nicht Schluss. Lautstark trieben die knapp 500 Zuschauer ihre Mannschaft in der Nachspielzeit an. Auf der linken Angriffsseite kam der Ball zu Philipp Zimmer, der drückte richtig aufs Gaspedal, ging außen an einem Gegenspieler vorbei – und nach seinem Pass in den Strafraum knallte Fabio Lanfranco den Ball vehement zum 2:1-Siegtreffer unter die Latte (90.+2. Minute). Welch ein Kirmes-Böller! Auch Trainer Tobias Zimmer sprintete zu seinen jubelnden Spielern.