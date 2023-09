SC Reisbach Die richtige Rückennummer als Wechsel-Bedingung

Am Donnerstag feierte Meikel Bender seinen 31. Geburtstag, an diesem Samstag würde er mit seinem Team, dem Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach, gerne feiern – und zwar den fünften Saisonsieg. Der Tabellenzehnte erwartet um 16 Uhr den Drittletzten SV Bliesmengen-Bolchen. Bender wird dabei mit großer Wahrscheinlichkeit von Beginn an auflaufen. Der Neuzugang, der von Landesligist SV Ritterstraße kam, stand bislang in allen neun Partien des Aufsteigers in der Startformation.