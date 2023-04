„Es ist unfassbar, dass jemand einen Baum stiehlt“ Kurios – Unbekannte klauen Silberlinde in Saarwellingen

Stefan Klein kann es immer noch nicht glauben: Erst Ende März hatte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Saarlouis (KSK) mit dem Landkreis Saarlouis in Saarwellingen eine neue Silberlinde gepflanzt. Doch jetzt der Schock: Vergangene Woche wurde diese in der Nacht auf Donnerstag, 20. April, gestohlen. Diese war am Reitgelände „Auf der Höh“ gesetzt worden und fehlt seitdem. Nach Angaben der Gemeinde hat sie ein Wert von 500 Euro.