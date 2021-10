Hundesport : Frauenpower auf dem Siegertreppchen

Reisbach Der Hundesportverein Reisbach richtete die Landesverbandssiegerprüfung für Gebrauchshunde aus.

Die Veranstaltung fand unter Einhaltung der gültigen Corona-Beschränkungen statt, was bedeutete, dass Zutritt nur nach den 3-G-Regeln (Geimpft, Genesen oder Getestet) und einer Einlasskontrolle möglich war. Hierfür zeigten alle Verständnis. Mit goldenem Oktoberwetter an beiden Tagen war der Wettergott klar auf der Seite der Hundesportler. Insgesamt gingen die zehn besten Gebrauchshunde des Landesverband (LV) Saarland, die sich zuerst durch entsprechende Vorprüfungen qualifizieren mussten, in den Disziplinen Fährtenarbeit (A), Unterordnung (B) und Schutzdienst (C) nach der Internationalen Gebrauchshunde Prüfung (IGP) 3 an den Start. Pech im Vorfeld hatte unser Hundeführer (HF) Jonas Hoffeld. Sein vielversprechender und temperamentvoller Malinois „Zio Airport Hannover“ hatte sich in der Woche vor der Prüfung verletzt und fiel aus, sodass nur noch Thomas Müller mit seinem Schäferhund „Dimholt“ für Reisbach starten konnte. Am Samstagmorgen wurde mit der Begrüßung der Teilnehmer, der Auslosung, der Wesensüberprüfung und der Chipkontrolle gestartet. Nachdem die erste Hürde von allen problemlos geschafft war, ging es ab ins Fährtengelände.