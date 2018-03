später lesen Forellenangeln Forellenangeln an Karfreitag Teilen

Der Angelsportverein (ASV) Reisbach veranstaltet an Karfreitag, 30. März, ein Forellenangeln an der Weiheranlage in Reisbach am Ende des Weiherweges. Voraussetzung ist der Besitz eines gültigen Fischereischeines. Mit einer Tageskarte zum Preis von 15 Euro können von 8 bis 14 Uhr Forellen geangelt werden. In der Anglerhütte werden schlachtfrische und geräucherte Forellen angeboten.