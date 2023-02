First Dates Hotel auf VOX : Alica Wagner sucht die große Liebe

Saarwellingen Seit März 2018 versucht Starkoch und Gastronom Roland Trett in der Datingshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ Singles miteinander zu verkuppeln. Beim Ableger der Sendung First Dates Hotel macht nun eine Kandidatin aus Saarwellingen mit.

Alica Wagner ist auf der Suche nach der großen Liebe. Und die hofft die 36-Jährige aus Saarwellingen bei der Dating-Show „First Dates Hotel“ zu finden. Am Montag, 27. Februar, ist Wagner ab 20.15 Uhr in der neusten Folge der Dating-Doku auf Vox zu sehen.

Für die Dreharbeiten ist Wagner im September 2022 direkt nach einer Hochzeit nach Mallorca geflogen. Neunmal war sie nun schon auf der balearischen Insel. Hat sie sonst der Job hierhergezogen, geht es dieses Mal um ihr eigenes Liebesglück. Was sie sich von ihrem Traumpartner erhofft? „Dass er einen guten Humor hat und eine gute Portion Selbstbewusstsein mitbringt. Jemand, der nicht selbstbewusst ist, den hab ich in zwei Sekunden gefressen“, sagt die extrovertierte Saarländerin und lacht. Daher hofft sie auf jemanden, der ihr Kontra gibt.

Seit März 2018 versucht Starkoch und Gastronom Roland Trett in der Datingshow „First Dates – Ein Tisch für zwei“ Singles miteinander zu verkuppeln. Beim Ableger der Sendung, First Dates Hotel, packen Singles aus Deutschland ihre Koffer und checken bei Gastgeber Roland Trettl und seinem bekannten „First Dates“-Team in einem Hotel auf Mallorca zum Urlaub ein. Bei einem Abendessen sollen sie ihr Blind Date besser kennenlernen. Falls es zwischen beiden Parteien funkt, können beide länger im Hotel bleiben und sich bei weiteren Rendeveouz näherkommen.

Wie das erste Date lief, darüber darf Wagner zwar noch nicht sprechen. „Das wird Thema in der Sendung“, kündigt sie an. Aber ob sie vor dem Blind Date aufgeregt war? „Nein, keine einzige Sekunde“, erzählt Wagner. Denn was sollte schon schiefgehen? „Dass ich auf jemanden treffe, der nicht mein Typ ist? Das wäre ja nicht das erste Mal, dass mir sowas passiert.“

Ihrer Ansicht nach ist Daten inzwischen schwieriger geworden. „In Zeiten von Instagram und Social Media ist es seltener geworden, dass man sich im Club oder bei Stadtfesten kennenlernt und sich direkt beim ersten Wort schon in die Augen schauen kann“, findet die Saarwellingerin. Mittlerweile ist es so, dass ein Kennenlernen mit einem „Like“ oder einem Feuer-Emoji über Social Media beginnt. Bevor man sich dann wirklich mal live trifft, gehen tausende Nachrichten und Sprachnachrichten über Wochen voraus, sagt Wagner. „Nur um dann später beim persönlichen Treffen zu merken: Das passt gar nicht.“

Daher sieht Wagner in der Sendung auch eine Chance. „Ich liebe generell die neue Form von Datingformaten. Es ist immer super unterhaltsam, man kann den Kopf einfach ausschalten und sehen, dass auch andere Menschen im Leben nicht immer die perfekten Beziehungen führen“, sagt Wagner. „Mein Job ist es, Paare bei ihrem größten Schritt im Leben – der Hochzeit – zu begleiten. Aber der Weg bis dahin ist nicht immer einfach und bedarf in der heutigen Zeit doch mehr als Kerzenschein und ein paar nette Worte“, findet Wagner. Ihre Teilnahme an der Dating-Show ist für sie eine der „verrücktesten Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe“.