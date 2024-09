Infos zu Leistung und Inbetriebnahme Erster Solarpark in der Gemeinde Saarwellingen – so laufen die Arbeiten in Reisbach

Lange war er geplant, jetzt nimmt er nach und nach Form an: der erste Solarpark in der Gemeinde Saarwellingen im Ortsteil Reisbach. Auf einer rund 18 Hektar großen Ackerfläche am nordöstlichen Ortsrand, in der Nähe von Falscheid, läuft im Moment dessen Aufbau. Hier ist das deutsche Unternehmen Schoenergie (ehemals 4R Energieprojekte) derzeit damit beschäftigt, die Solarmodule aufzubauen.