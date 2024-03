Premiere Kinderbörse lockte nach Schwarzenholz

Kleider, Spielzeug, Bücher und Babyerstausstattung – auf der Kinderbörse „Alles fürs Kind“ fanden die Besucher vielleicht nicht alles, aber dafür sehr vieles fürs (Klein)Kind. Der Kinderkleiderbasar, der am Sonntag zum ersten Mal in der Schulze-Kathrin-Halle in Schwarzenholz stattfand, wurde vom Amt für Jugend, Senioren und Soziales der Gemeinde Saarwellingen in Zusammenarbeit mit den Eltern-Kind-Gruppen Saarwellingen sowie dem Förderverein und dem Elternausschuss der katholischen Kindertagesstätte St. Elisabeth organisiert. „Bei uns wurde oft nach einem Basar gefragt“, erzählte Pasqualina Rizzo Klär, die mit Nora Hassel-Hoff die Eltern-Kind-Gruppen in Saarwellingen leitet. Und Lisa Krans La Mattina ergänzte: „Ich habe auch immer wieder den Bedarf in meinem Umfeld gespürt.“