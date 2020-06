Saarwellinger Freibad öffnet in der ersten Ferienwoche

Das Freibad in Saarwellingen aus der Vogelperspektive. Foto: BeckerBredel

Saarwellingen Nun ist es klar: Auch das Saarwellinger Freibad wird in dieser Saison geöffnet. Allerdings ist vieles anders als sonst.

Die Zeit des ungewissen Wartens ist vorbei – und die Nachricht wird die Freunde des Saarwellinger Freibades sicher freuen. Wie die SZ erfuhr, hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag beschlossen, das beliebte Bad an der Lebacher Straße in diesem Sommer zu öffnen.