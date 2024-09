Saarwellingen Klassische Gitarristin im Ukulele-Solo

Pfeiffer studierte klassische Gitarre in Appleton, Wisconsin, USA, und an der Hochschule für Musik in Würzburg. Seit 2013 beschäftigt sie sich mit der Ukulele und mittlerweile sind drei Lehrbücher ihrer Buchreihe „Pop- und Rock-Ukulele“ erschienen, in denen sie verschiedene Schlag- und Zupftechniken sowie Griffbrettkonzepte vermittelt.