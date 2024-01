Elektromusik Soundexpedition in unvertraute Gebiete

Der Bandname The Consistency of Destruction – auf deutsch: die Beständigkeit der Zerstörung – ist paradox. Für die Kölner Band, die am Freitag in Trio-Version vor kleinem Publikum im Alten Rathaus in Saarwellingen ein Konzert gab, ist der Name Programm: Widerspruch wird konsequent erzeugt und ausgehalten, wider Tonalität und Harmonie zugunsten künstlerischer Freiheit. Postmodern gesprochen: Was vermeintlich zusammengehört, wird dekonstruiert, zerlegt und neu zusammengefügt, zwanglos kombiniert, synthetisiert mit Hilfe von Synthesizern.