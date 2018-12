später lesen Polizeibericht Diebe brechen Automaten auf Teilen

(red) Die Betreiber einer Gaststätte in der Schlossstraße in Saarwellingen stellten am Dienstag gegen 9 Uhr fest, dass Unbekannte die Eingangstür aufgehebelt hatten. Die darin aufgestellten Automaten hatten sie, wie die Polizei berichtet, „offenbar mit Sachkenntnis aufgebrochen“ und das darin befindliche Geld entwendet.