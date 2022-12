Vertriebsleiter bestätigt Gerüchte : Edeka-Markt in Schwarzenholz schließt Ende des Jahres – das sind die Gründe

Das kommt plötzlich: Der Edeka-Markt in Schwarzenholz schließt zum 31. Dezember. Entsprechende Informationen hat die Vertriebsleitung der SZ bestätigt. Als Gründe werden mangelnde Wirtschaftlichkeit aufgeführt. Foto: Tina Leistenschneider Foto: Tina Leistenschneider

Schwarzenholz Es kommt für Kunden und Mitarbeiter völlig unerwartet: Der Edeka-Markt in der Dorfstraße in Schwarzenholz schließt am 31. Dezember. Der Vertriebsleiter nennt nun die Gründe für den Entschluss.