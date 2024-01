Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von hei!“ Bei Hamm’s gibt’s beste regionale Küche

„Jetzt geht‘s endlich los.“ Ralf und Maria Baptista Steuer freuen sich schon darauf, ab diesem Sonntag, 14. Januar, mit der Eröffnung von Hamm‘s Restaurant in der ehemaligen Waldstube in Saarwellingen, Neuer Kirchplatz 7-8, viele Gäste in ihren neu gestalteten Räumen mit ihrem gastronomischen Konzept überzeugen zu können. Als Pächter des Hotels und Restaurants Litermont in Nalbach hatten sie zuvor sieben Jahre lang ihre Idee vom eigenen Restaurant mit bodenständiger, regionaler Küche entwickelt. Ralf Steuer: „Dann ergab sich die Möglichkeit, die ehemalige Waldstube in unserem Heimatort Saarwellingen zu erwerben, und seit dem 1. Juli haben wir viel Geld und Arbeit investiert, um am kommenden Sonntag zum ersten Mal die Gäste in unserem neuen Restaurant begrüßen zu können.“