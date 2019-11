In Saarwellingen : DRK-Arztvortrag zum Leben mit Parkinson

In Saarwellingen

Saarwellingen Die Diagnose Parkinson trifft viele Betroffene völlig unvorbereitet und ist in aller Regel erst einmal ein Schock. Vor allem, wenn Parkinson-Patienten keine ausreichende Aufklärung über die Art der Erkrankung und die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten erhalten.

Zu diesem Thema referiert Dr. Jörg Schmidt (Kurklinik St. Ingbert) am Mittwoch, 13. November, von 18.30 bis 20 Uhr in der DRK-Kreisgeschäftsstelle in Saarwellingen, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 4. Die Informationsveranstaltung ist kostenlos.