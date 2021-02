In der Nacht auf Samstag : Unbekannter bricht in den Saarwellinger Wertstoffhof ein

Foto: dpa/Armin Weigel

Saarwellingen Die Polizei sucht einen Dieb, der am Samstagmorgen zwischen 0.50 Uhr und 1.30 Uhr in den Wertstoffhof Saarwellingen eingebrochen ist. Der Täter löste mehrere Schrauben an einem Zaunelement und verschaffte sich so Zutritt zum Gelände.

Danach entnahm er aus einer dort abgestellten Kiste mehrere Gegenstände. Was genau, ist laut Polizei, noch unbekannt. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.