Deutsche Meisterschaften Saarwellingen wird zum Mekka der Islandpferde

Der Reit- und Fahrverein Saarwellingen lädt zu einer spektakulären Feier der Reitkunst: Die deutsche Islandpferde-Meisterschaft wird vom 24. Juli bis 28. Juli auf dem Reitgelände „Auf der Höh“ in Saarwellingen ausgetragen. Teilnehmer aus ganz Deutschland werden in verschiedenen Disziplinen wie Tölt-, Gang- und Gehorsamsprüfungen sowie in den Passwettbewerben ihr Können demonstrieren. Erwartet werden insgesamt 246 Starter. Sie kämpfen außerdem um die Teilnahme an der mitteleuropäischen Meisterschaft im August in Österreich. Für Besucher und Teilnehmer wird neben dem sportlichen Programm zudem auch ein Rahmenprogramm mit einem Marktplatz rund um das Thema Islandpferde, kulinarischen Genüssen aus der Region und ein Schauprogramm angeboten.