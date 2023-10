Fußball-Saarlandliga Die Derby-Gegner kennen sich aus dem Malle-Flieger

Am vergangenen Samstag wurde Simon Meyer bei der 0:3-Niederlage des Fußball-Saarlandligisten SC Reisbach in Jägersburg von SC-Trainer Alexander Stamm in der 76. Minute ausgewechselt. Eine Szene mit Seltenheitswert. Denn bislang stand der 22-Jährige in neun der elf Saisonpartien von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Feld. Mehr Einsatzminuten als er hat kein anderer Feldspieler des Aufsteigers.