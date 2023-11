Saarwellingen Große Kompositionen und ihre Geschichten

Für rund 600 Musikfreunde hatte der Musikverein Saarwellingen einiges vorbereitet – zum Jahreskonzert in der Sporthalle am Schäferpfad. Das vielfältige Programm bot für jeden Geschmack etwas. Es begann mit dem klassischen und schwungvollen Marinemarsch „Unter vollen Segeln“ von Klaus Strobl und endete mit einem Medley namens „Paris Montmartre“, einer Hommage an das französische Chanson – das war gelungen ausgewählt.