Ernte In Saarwellingen wurde bereits Spargel geerntet

Für Mark Bernauer vom Heusweiler Chatelain ist dies eine Folge der extremen Trockenheit des letzten Jahres. Töchterchen Johanna (4) durfte übrigens im Beisein von Mama Katharina eine der ersten Stangen stechen. Bis zur eigentlichen Spargelernte werden seiner Meinung noch einige Tage ins Land gehen, aber mit den steigenden Temperaturen wird auch das Spargelwachstum an Fahrt aufnehmen. Der offizielle Spargel-Anstich wird voraussichtlich am 12. April durch Ministerin Petra Berg und Bürgermeister Manfred Schwinn erfolgen. Auch bei den übrigen Spargelproduzenten des Saarlandes wie Bauer Ehl in Neuforweiler, dem Von-Papen‘schen Gutshof in Wallerfangen sowie dem Merziger Obstgut Klosterberg von Thomas Ripplinger laufen die Vorbereitungen für die aktuelle Spargelernte auf Hochtouren.