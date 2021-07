Serie Biergärten : Schnitzel schmeckt immer noch superlecker

Lisa Meier und Stefan Sauerwald aus Wadgassen genießen die Ruhe und den ländlichen Charme des Biergartens vor dem Reisbacher Hof. Foto: Oliver Morguet

Reimsbach Am Ortsausgang von Reimsbach lädt der Biergarten des Reimsbacher Hofs zu deutsch-amerikanisch-französischer Küche ein.

„Ich komme eigentlich aus der Nouvelle Cuisine, deshalb hat die französische Küche bis heute bei mir ihren festen Platz“, erzählt Martin Nalbach, Pächter des Reimsbacher Hofs. Weil mit französischer Küche allein heute aber kaum ein Gasthof wirtschaftlich arbeiten kann, hat er deutsche und amerikanische Speisen mit auf die Karte genommen: Steaks, Schnitzel und Burger, am Wochenende auch mal Wildspezialitäten. Und zu der Standardkarte gibt es immer mal tagesaktuelle Empfehlungen aus Zutaten, die gerade Saison haben. Bewährt habe sich, viele Gerichte in drei verschiedenen Portionsgrößen anzubieten. „Das schätzen die Gäste sehr, deshalb sind bei uns alle Gruppen von jung bis alt vertreten“, betont er. Regional ausgerichtet ist die Getränkekarte: Hier findet man Weine von der Obermosel und der Saar sowie Obstbrände, die aus Früchten von Streuobstwiesen der Umgebung destilliert wurden.

Nalbach verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Gastronomie, immer als Küchenchef. Bekannt wurde er vor allem durch das Hotel-Restaurant Maldix in Nalbach, unterhalb des Litermonts, das er 32 Jahre führte. Vor einigen Jahren verkaufte er das Anwesen, war danach als Küchenchef in verschiedenen Häusern tätig, unter anderem in Luxemburg, Anfang 2019 machte er sich mit seinem ehemaligen Mitarbeiter Avni Stublla zusammen selbstständig und pachtete den Reimsbacher Hof. „Im ersten Jahr hat sich das Lokal gut etabliert, dann kam Corona, das war hart, aber wir hoffen, dass die Pandemie jetzt so langsam überwunden ist“, meint Martin.

Das kulinarische Angebot scheint in der Tat gut anzukommen: „Ich war vor der Pandemie mal hier, weil ich über den Schlemmerblock auf dem Reimsbacher Hof aufmerksam geworden war“, erzählt Lisa Meier aus Wadgassen: Das ist ein Heftchen mit zahlreichen Gutscheinen, die in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden können. „Dann geriet das Lokal bei mir ein bisschen in Vergessenheit. Jetzt nach der Pandemie habe ich mich wieder daran erinnert und wollte mal testen, ob das Schnitzel hier immer noch so superlecker schmeckt. Und das kann ich nur bestätigen.“ „Die Atmosphäre ist sehr schön, man sitzt hier trotz der Straße ruhig, und mir gefällt der ländliche Charme“, ergänzt Stefan Sauerwald und verweist mit einem Augenzwinkern auf die frei laufenden Hühner auf einer Wiese unmittelbar neben dem Biergarten.

Mit 80 Plätzen bietet der Biergarten, der Richtung Westen liegt und von der Abendsonne profitiert, ein großes Platzangebot. Hinterm Haus gibt es einen zweiten Biergarten, der aber hauptsächlich für geschlossene Gesellschaften und Familienfeiern genutzt wird. Auch innen findet man ein flexibles Raumangebot: Es gibt drei Säle für 150, 60 und 30 Gäste, das Restaurant mit 50 Plätzen und ein Spielzimmer für Kinder.

Der Reimsbacher Hof mit seinem Biergarten liegt im Einzugsgebiet des Litermont-Sagenwegs. Der führt auf meist schmalen Wald- und Wiesenpfaden, über zahlreiche Holzstege, einmal rund um den Nachbarort Düppenweiler. Informationstafeln mit Hintergründen zu den geologischen Eigenheiten, sagenumwitterten Stätten sowie der Vor- und Frühgeschichte der Region um den Litermont machen die Wanderung zu einer besonderen Unterrichtsstunde in Heimatkunde. Für Abwechslung sorgen unter anderem ein romantisches Bachtal und schöne Aussichtspunkte. In der Morgendämmerung oder im Herbstnebel kann einem an sagenumwitterten Plätzen wie dem „Grauen Stein“ oder der „Richtstätte“ bei der Valentinuskapelle schon mal ein Schauer über den Rücken laufen. Ein Höhepunkt ist das Historische Kupferbergwerk in Düppenweiler.

Durch Reimsbach führen auch mehrere Radwege. Die Touren sind unterschiedlich lang und aus den verschiedenen Schwierigkeitsgraden kann sich jeder die für ihn passende Strecke aussuchen. Die Saar-Lückner-Runde startet am Alten Bahnhof in Beckingen und führt durch das Haustadter Tal nach Reimsbach. Über Oppen und Düppenweiler geht es zurück zum Ausgangspunkt. Fast steigungsfrei, mit jeder Menge Spiel- und Picknickplätzen an der Strecke, ist der Radrundweg ein Vergnügen für die ganze Familie.

Auch die Haustadter-Tal-Runde und der Saar-Bostalsee-Radweg führen durch Reimsbach. Auf dem Saar-Bostal-Radweg passiert man auch die Wendelinuskapelle, die nur einen Steinwurf vom Reimsbacher Hof entfernt ist. Sie befindet sich am Ortsausgang von Reimsbach, wo sich die Straße teilt, einmal in Richtung Honzrath und einmal in Richtung Düppenweiler. Ihren Namen verdankt die Kapelle einem sehr angesehenen Stifter, Weidtmanns Wendel, der viel für das kirchliche Leben in Reimsbach getan hat. Erbaut wurde sie 1617 und steht auf römischem Fundamenten. Neben der Kapelle steht ein Naturdenkmal, ein rund 1000 Jahre alter Baum, der sogenannte Kapellenbaum. Die Kapelle musste im Laufe der Jahre schon einiges überstehen, zum Beispiel Artilleriebeschuss im 30-jährigen Krieg oder einen Brand im Jahr 1962.