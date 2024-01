Neueröffnung in Saarwellingen Das erwartet die Gäste in Hamm’s Restaurant

Saarwellingen · Aus der ehemaligen Waldstube am neuen Kirchplatz in Saarwellingen wird Hamm‘s Restaurant. Auf was sich die Gäste ab morgen freuen können, haben die Inhaber Ralf und Maria Baptista verraten.

12.01.2024 , 17:46 Uhr

Ralf Steuer zapft gerade ein Bier in einem der Gläser, die seinen Namen tragen. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

„Jetzt geht‘s endlich los.“ Ralf und Maria Baptista Steuer freuen sich schon darauf, ab diesem Sonntag, 14. Januar, mit der Eröffnung von Hamm‘s Restaurant in der ehemaligen Waldstube in Saarwellingen, Neuer Kirchplatz 7-8, viele Gäste in ihren neu gestalteten Räumen mit ihrem gastronomischen Konzept überzeugen zu können.