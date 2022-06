Karate : Karate: Céline freut sich über DM-Silber

Saarwelllingen Mit einem deutschen Vizemeister-Titel und zwei dritten Plätzen sind die Kämpfer des Vereins Shotokan-Karate Saarwellingen von den deutschen Meisterschaften (DM) der Schüler- und Mastersklasse in Erfurt zurückgekehrt.

Der Verein war bei den Titelkämpfen am Samstag mit sechs Kumite-Kämpfern im Alter von zehn bis 13 Jahren vertreten. Insgesamt waren in Erfurt 737 Starter von den verschiedenen Landesverbänden gemeldet worden.

Den größten Erfolg für Saarwellingen verbuchte die zehnjährige Céline Becker. Sie dominierte alle ihre Vorrundenkämpfe in der Alters- und Gewichtsklasse U 12 über 36 Kilogramm und musste sich am Ende nur der Thüringerin Amelie Probst in einem spannenden Finale geschlagen geben. Erfolgreich im Kampf um Platz drei waren Chayenne Paulus (U 12, über 36 Kilogramm) sowie Benjamin Ruhmann in der Klasse U 12 bis 38 Kilogramm. Die Saarwellingerin Mia Theobald belegte den siebten Platz in der Altersklasse U 14 über 49 Kilogramm.