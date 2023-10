Rennen um das Amt beginnt CDU Saarwellingen nominiert Heiko Moutty zum Bürgermeisterkandidaten

Bei einer Mitgliederversammlung am Mittwoch hat der CDU-Gemeindeverband Heiko Moutty für das Amt nominiert. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Der 43-Jährige, der 2016 bei der Bürgermeisterwahl dem derzeitigen Amtsinhaber Manfred Schwinn unterlag, betonte in seiner Rede seine Hingabe für die Gemeinde. „Andere hätten nach dieser Niederlage vielleicht aufgegeben, und auch für mich war es nicht einfach. Doch ich habe mich nicht entmutigen lassen, denn die Gemeinde Saarwellingen und ihre Ortsteile liegen mir wirklich am Herzen.“