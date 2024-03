Botschaft via Facebook Überraschender Rückzug – ein Bürgermeister-Kandidat in Saarwellingen schmeißt hin

Saarwellingen · Im Kampf um das Bürgermeisteramt in Saarwellingen gibt es einen Kandidaten weniger. Ein Bewerber erklärte am späten Montagabend via Facebook öffentlich seinen Rückzug. Auslöser scheinen demnach Unstimmigkeiten in der Partei zu sein.

12.03.2024 , 04:45 Uhr

Um die Führungsspitze im Saarwellinger Rathaus gibt es nun einen Kandidaten weniger. (Archivaufnahme) Foto: Ulrike Paulmann