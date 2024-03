Auch Austritt aus der Partei Überraschender Rückzug von Bürgermeister-Kandidat in Saarwellingen – das sagt die CDU

Gleichzeitig wehrt er sich gegen den Vorwurf mangelnder Unterstützung im Wahlkampf. Die Christdemokraten unterstützten alle Direktkandidaten in Saarlouis, Saarwellingen und Dillingen im Wahlkampf „gleichermaßen in nicht unerheblichem Umfang“. So habe auch die CDU in Saarwellingen Moutty „nach Kräften unterstützt“ – sowohl personell als auch finanziell. Der Rücktritt aus familiären Gründen müsse jedoch akzeptiert werden, lässt Schäfer in einer Mitteilung wissen.