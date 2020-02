Saarwellingen Eine Bürgerinitiative will einen großen Lkw-Parkplatz an der A 8 bei Saarwellingen verhindern. Derzeit läuft eine Unterschriftenaktion. Die Anwohner befürchten unter anderem zusätzlichen Lärm, Müll, Prostitution und Nachteile für sich und die Umwelt.

Der Bund plant in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Straßenwesen (LfS) einen Lkw-Parkplatz an der A 8 in der Höhe der Ausfahrt Saarwellingen, auf beiden Seiten der Autobahn. Derzeit sehe die Planung auch in der Nähe von Wohngebiet in Saarwellingen 50 Rastplätze für Lkw sowie 30 für Pkw vor, die aber möglicherweise auf 70 Lkw-Plätze erweitert werden und bis 350 Meter an die Bebauung heranreichen, befürchtet die Bürgerinitiative (BI) gegen den geplanten Lkw-Rastplatz, die sich Anfang Januar in Saarwellingen formiert hatte (wir berichteten mehrfach).