Serie Biergärten in der Region : Rustikal am Fuß des Hoxbergs

Saarwellingen Mit einer Riesenauswahl an Getränken und einem rustikalen Ambiente empfängt der Biergarten der Hoxberg-Alm in Saarwellingen seine Gäste.

Mitten im Wald, am Fuß des Hoxbergs gelegen, ist die gleichnamige Alm bei Wanderern ein beliebter Rastplatz, sonst aber eher noch ein Geheimtipp. Die Gäste können hier aus einem vielfältigen Angebot an Getränken wählen, zur Auswahl stehen alleine mehr als 30 Sorten Bier verschiedener Marken. Was nicht verwundert: Dirk Brünnet, der Hütte und Biergarten vor fünf Jahren vom Saarwaldverein übernommen hatte, führt im „normalen Berufsleben“ einen Getränkehandel in Saarwellingen und sitzt damit quasi an der Quelle.