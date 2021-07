Serie Biergärten in der Region : Landgasthaus mit Leib und Seele

Serie Biergärten in der Region

Saarwellingen Mitten im Lachwald empfängt das Landgasthaus „Zum Hirschen“ seine Gäste. Hier wird italienische Küche serviert.

Wer von der Landstraße von Saarwellingen aus in Richtung Hülzweiler unterwegs ist und auf halbem Weg rechts abbiegt, dem fällt nach wenigen Metern ein mächtiges Blockhaus ins Auge. Mit seinen massiven, dicken Holzbohlen, wähnt man sich eher bei kanadischen Holzfällern oder im Alpenraum als im Saarwellinger Lachwald. Wer’s nicht kennt, vermutet dahinter auch keine italienische Trattoria. Das aber ist das Landgasthaus, und zwar mit Leib und Seele.

Biagio Lembo hat das Lokal im Sommer vergangenen Jahres übernommen. Zusammen mit seinem Küchenchef Salvatore Damiano und einem jungen Team bietet er die ganze Palette italienischer Spezialitäten: authentisch und frisch, zugleich jung und modern: Antipasti wie Vitello Tonnato, knackig-frische Salate, Suppen, Pizza und Pasta, Fleischgerichte vom Schwein, Kalb und Rind, Fisch und natürlich eine Dessertauswahl, wobei Tiramisu, Panno Cotta und Eis nicht fehlen dürfen. Passend dazu wird eine schöne Auswahl italienischer Weine verschiedener Anbaugebiete in Weiß, Rosé und Rot serviert, außerdem Prosecco, Weiß und Rosé.

„Wir kommen im Sommer öfter hierher“, erzählen Inge Baus aus Saarlouis und Inge Lenenbach aus Feldberg: „Uns gefällt die Lage direkt am Wald und die rustikale Atmosphäre. Das Essen schmeckt und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“, loben sie. Beide kommen auch im Herbst und Winter gerne mal hierher.

In unmittelbarer Nähe des Gasthauses „Zum Hirschen, direkt an der Landstraße zwischen Saarwellingen und Hülzweiler, befindet sich einer von zwei Einstiegen zum Nordic-Walking-Park „Im Lachwald“. Hier stehen drei Strecken zur Auswahl: die leichte „Lachwald-Tour“ mit vier Kilometern Länge, der mittlere „Weiherweg“ mit 5,5 Kilometer Länge und der schwere „Katzenwaldweg“ über 7,5 Kilometer. Die verschiedenen Wege sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet, so dass die Nordic Walker immer wieder sicher zum Ausgangspunkt zurückfinden.