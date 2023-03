Schwarzenholz Wassereinbruch hat Folgen

Hochwassergefahr besteht laut den Behörden trotz der starken Regenfälle derzeit nicht – trotzdem kann es wie hier in Schwarzenholz am Donnerstag zu Überflutungen kommen. Von der Wucht der Wasser- und Erdmassen wurde in der Dorfstraße in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwehr in der Baugrube eines geplanten Mehrfamilienhauses ein Abflussrohr weggerissen.

09.03.2023, 15:30 Uhr

Wasser- und Erdmassen haben diesen Bagger in einer Schwarzenholzer Baugrube an der Dorfstraße in unmittelbarer Nachbarschaft der Feuerwehr überflutet. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal