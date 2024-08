Saarwellingen Auto-Spende sichert weitere Hausbesuche bei Familien

Mit vier Autos, darunter zwei eigenen, sind die Fachkräfte der Lebenshilfe täglich unterwegs, um Kindern mit Förderbedarf bei ihrer Entwicklung behilflich zu sein und ihre Eltern zu beraten und zu unterstützen. Das Angebot der Frühförderung setzt dort an, wo die Kinder eine Verzögerung in ihrer Entwicklung zeigen oder von Behinderung betroffen sind. Für die Familien ist das kostenlos, erläutern Anika Bach und Esther Pyroth, Lebenshilfe-Geschäftsführerin für die Bereiche Kinder, Jugend und Familie, bei der Autoübergabe in Saarwellingen.