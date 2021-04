Kostenpflichtiger Inhalt: Am Montag hat Testpflicht an Schulen im Saarland begonnen : Stäbchen rein, sicher sein?

Seit Montag müssen sich Schüler und Lehrer der weiterführenden Schulen im Saarland selbst auf Corona testen. Dr. Martin Mißler (links) hat die ersten Selbstests an der Gemeinschaftsschule in Saarwellingen angeleitet. Um der Fünftklässerlin Anna die Angst zu nehmen, durfte sie den Test zunächst bei ihm probieren. Foto: BeckerBredel

Saarwellingen Seit Montag gilt die Testpflicht in weiterführenden Schulen im Saarland. Wie die ersten Selbsttests an der Gemeinschaftsschule in Saarwellingen geklappt haben, und wovor ein Arzt warnt.