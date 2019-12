Alternativ feiern : Alternatives Adventstreffen

Saarwellingen Das Atelier Mario Andruet in Saarwellingen (Bilsdorfer Straße 28) lädt für den 3. Advent ab 16 Uhr zu einer besonderen Adventsfeier ein. Passend zu der Weltklimakonferenz, die zurzeit in Madrid stattfindet, schauen sich die Besucher den Film „Danke für den Regen“ an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red