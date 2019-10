90 Jahre : DRK Reisbach feiert 90-jähriges Bestehen

Reisbach Der Ortsverein Reisbach des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges Stiftungsfest – und zwar am Samstag, 26. Oktober, und Sonntag, 27. Oktober.

Das Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr in der Lohwieshalle mit einer 90er Party. Am Plattenteller wird ein DJ Musikwünsche aus fast 90 Jahren erfüllen.