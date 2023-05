Indienhilfe Gute Nachrichten und ein Segen für Indien

Rund 711 000 Euro an Spendengeldern hat der Förderverein Indienhilfe mittlerweile erwirtschaftet. Diese frohe Botschaft verkündete Susanne Limbach bei der Mitgliederversammlung in Saarwellingen. Unterstützt werden vom Förderverein Indienhilfe Projekte, Familien und Einzelpersonen in der katholischen Diözese Marthandam, die in der Südspitze Indiens liegt.