„Überlastung des Systems droht“ Saarwellinger Waldschule platzt aus allen Nähten – wie der Kreis das Problem jetzt lösen will

Die Waldschule in Saarwellingen ist die größte Förderschule für geistige Entwicklung im Saarland. Neben der Privatschule der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Dillingen, der Schule am Ökosee, ist sie zudem die einzige Schule dieser Art im Landkreis Saarlouis. Schon jetzt besuchen sie über 100 Schülerinnen und Schüler, und seit Jahren verzeichnet der Kreis, dass die Schülerzahlen moderat um ein bis zwei Kinder steigen. Doch schon für das vergangene Schuljahr registrierte der Kreis als Träger einen Zuwachs von 13 Schülern. „Das erschien uns damals hoch“, sagte Landrat Patrik Lauer in der jüngsten Kreistagssitzung.