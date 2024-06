Wertungsprüfung bereichert Jubiläum Hundesportverein Reisbach feiert Geburtstag: Spannender Pokalkampf zum 50-Jährigen

Auf dem dritten Platz folgte die Mannschaft aus Friesenheim mit Romeo Chacon und Malinois „Daemon vom Further Moor“ mit 96 (das beste Einzelergebnis in B) und 91 (C) Punkten. Im Schutzdienst (C) erzielte Tanja Wagner mit 97 Punkten und vorzüglich (v) das beste Ergebnis. Mit 96 Punkten und ebenfalls mit „v“ folgten Hans Günther Rimpel und als Einzelstarter Harmut Hubig mit seinem schon zehnjährigen Malinois „Wild Hawks Cliff“ sowie Thomas Müller (96); es folgten Tim Baltes (93), Günter Grünfelder (92) und Manfred Wiersbowski mit 88 Punkten.