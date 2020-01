Tödlicher Streit : Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Saarwellingen

Mann stirbt nach Auseinandersetzung in Saarwellingen

Saarwellingen Der herbeigerufene Notarzt konnte nichts mehr tun.

Ein 49-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag nach einer Auseinandersetzung in Saarwellingen gestorben. Wie die Polizei auf SZ-Anfrage berichtete, war gegen 0.30 Uhr eine verletzte Person in einem Wohnhaus gemeldet worden. Der gerufene Notarzt versuchte den Mann zu reanimieren, blieb damit aber erfolglos. Nach ersten Ermittlungen waren die tödlichen Verletzungen die Folge einer tätlichen Auseinandersetzung.