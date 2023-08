19. internationale Jazzwerkstatt Anspruchsvoller Jazz für das Publikum

Junge Leute, teils flippig gekleidet und mit einem Instrument auf dem Rücken, sind vergangene Woche bereits morgens in Saarwellingen aufgefallen. Sie haben, bevor in der Schule an der Waldwiese die Workshops für die Instrumente, Gesang und Rhythmus begonnen haben, ihre Besorgungen gemacht. Jeden Abend nach den vier Dozentenkonzerten gab es noch Jam Sessions. Lange Tage für die 17 Dozentinnen und Dozenten sowie 81 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Über die Woche wurden Combos gebildet und ein Auftritt für das Abschlusskonzert am Samstag eingeübt, eine ernste Angelegenheit bei aller Lockerheit, die alle Workshops und Konzerte prägte.