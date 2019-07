Industriepark John : Ein Knackpunkt ist der Waldverlust

Saarwellingen Beteiligung der Öffentlichkeit: Die wurde in Saarwellingen jetzt ernst- und wahrgenommen. Es geht um den Industriepark John. 1560 Unterschriften kamen zusammen.

„Innerhalb einer Woche hat sich die Anzahl der Unterschriften nochmal nahezu verdoppelt“, sagte einer der Initiatoren, der Rechtswissenschaftler Professor Thomas Gergen, im Foyer des Saarwellinger Rathauses. Vormals seien es noch 800 Unterschriften gewesen. Diese 800 waren bereits am 1. Juli 2019 im Rahmen einer deutsch-luxemburgischen Wirtschaftskonferenz in der Luxemburger Handelskammer an die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger überreicht worden. Zu den jetzt 1560 Unterschriften erwachsener Personen kämen noch etwa 200 von Kindern und Jugendlichen, die nicht explizit aufgeführt sind. „Aber wir machen das ja auch für unsere Kinder“, sagte Gergen.

Was die Kritiker wurmt, ist unter anderem der grundsätzliche Ablauf des Verfahrens zur „5. Änderung des Bebauungsplanes Industriepark John“. Das, so die Befürchtungen, werde in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderates wohl als beschleunigtes Verfahren beschlossen. Bei dieser Vorgehensweise muss keine Umweltprüfung durchgeführt werden, bestätigte Gergen. Deshalb gehe es inzwischen nur noch um 6,6 Hektar. Denn ab sieben Hektar könne das beschleunigte Verfahren nicht mehr erfolgen.

Die Unterschriften gegen das Vorhaben stammten laut Gergen von Personen, die „einen Bezug zur in Rede stehenden Fläche sowie zum Industriepark John“ haben. Unter anderen Privatpersonen, von Lärm und Lkw geplagte direkte Anwohner und solche, die an Zufahrtsstraßen wohnen. Neben Gewerbetreibenden ist auch die örtliche Jagdgenossenschaft dabei. Der Nabu Saarlouis/Dillingen befürwortet die Aktion und kritisiert den Erweiterungsplan auf seiner Social-Media-Seite als „Flächen- und Ressourcenverschwendung in Reinform“. Er fordert „ein Umdenken in der Gemeinde und Landespolitik zum Wohle von Mensch und Natur“. Bürgermeister Manfred Schwinn war am Donnerstag noch in Urlaub, seine Vertretung erst am Nachmittag im Rathaus. Und die könne sich in dieser Sache nicht äußern, hieß es auf Anfrage.