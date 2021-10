Lehrgang in Saarwellingen : 15 Feuerwehrleute zu Truppführern ausgebildet

Lehrgang in Saarwellingen

Saarwellingen Bei einem Lehrgang in Saarwellingen wurden 15 Wehrleute zum Truppenführer ausgebildet. Theorie und Praxis standen dabei gleichermaßen auf dem Programm.

Richtig gebüffelt haben knapp zwei Wochen lang 15 Feuerwehrleute, die einen Truppführerlehrgang in Saarwellingen absolvierten. In diesem Jahr fand erneut eine gemeindeübergreifende Ausbildung statt, bei der sich ein Feuerwehrangehöriger der Gemeinde Wallerfangen angeschlossen hat.

In 35 Stunden Theorie und Praxis wurden 14 junge Männer und eine Frau in den Bereichen Einsatzlehre, Fahrzeug- und Gerätekunde sowie fachbezogene und allgemeine Grundlagen geschult. Grundkenntnisse aus vorangegangenen Lehrgängen wurden hierbei noch einmal vertieft.

Für die Teilnahme an diesem Lehrgang ist eine vorherige Grundausbildung verpflichtend. Sie dauert mindestens zwei Jahre, in denen der Feuerwehreinsteiger erlerntes Grundwissen vertiefen sowie standortbezogene Kenntnisse erwerben kann, teilt der Kreisfeuerwehrverband Saarlouis mit.

Die Ausbilder vermittelten den Teilnehmern daher wichtige Fähigkeiten und Kenntnisse, um Gefahren erkennen und angepasst und sicher im Einsatz handeln zu können. Der erfolgreiche Abschluss der Feuerwehrleute berechtigt weiterhin zur Teilnahme an weiterführenden Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule, wie es in der Mitteilung weiter heißt.