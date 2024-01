„Mir rennt die Zeit davon!“ Saarlouiser Landrat Patrik Lauer wird 60: Was ihn bis heute antreibt

Für Patrik Lauer ist der diesjährige Geburtstag nicht unbedingt ein Grund zum Feiern. „Man hat noch Dampf“, sagt er auf die Frage, wie er zur 60 steht. Aber auch wenn er sich im Kopf noch wie 40 fühle, muss der Saarlouiser Landrat zugeben: „Ich merke, dass man so langsam auf die Zielgerade einbiegt.“ Das sei ein ganz komisches Gefühl für jemanden, der in Beruf und Leben noch so viel vor hat. „Mir rennt die Zeit davon!“, klagt Lauer. Und dass er jetzt im Bus ein Seniorenticket oder Altersrabatt im Museum bekommen soll: „Damit kann ich mich noch nicht wirklich abfinden“, sagt Lauer und schmunzelt.