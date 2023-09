Das sind die Preisträger Verein KommKultur verleiht Saarlouiser Kulturpreis – Diesmal aber ohne „Zitrone“ (Fotos)

Eine weitere Neuerung an diesem Abend: Die traditionelle Kategorie „Kulturzitrone", in welcher in der Vergangenheit kulturelle Fehltritte in der Stadt gerügt wurden, wurde in diesem Jahr „positiv umgedeutet“, wie Hanisch es nannte: Ein zweiter Kulturpreis wurde ins Leben gerufen. Er ging an die Saarlouiser Influencerin Stefanie Weiand – auf Instagram als „BigBootyStayFunny“ bekannt. Sie organisierte in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt, besonders in Person von Sina Findeisen, im vergangenen Jahr zwei erfolgreiche Veranstaltungen: den Big Booty Basar und das Vauban-Vibes-Festival. Das sei ein Engagement, das den zweiten Kulturpreis 2023 mehr als verdient hat, so Herbert Hanisch. Stefanie Weiand bedankte sich in einer emotionalen Rede und vergaß nicht, die rund 20 Personen im Hintergrund der Veranstaltung zu nennen, ihr „BOOTeam“, das an diesem Abend als moralische Unterstützung mit auf die Bühne kam.