Nach Todesfall Saarlouiser Kreistag vereidigt neuen Ersten Beigeordneten

Deshalb wurde in einem ersten Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Kreistages ein neues Mitglied verpflichtet. Für Oswald Kriebs rückt nun Nicola Servello aus Bous in die SPD-Fraktion nach. Servello wird in Zukunft außerdem im Kreispflegeausschuss und im Ausschuss für Soziales, Altenhilfe und Altenpflege mitwirken. Kriebs’ Platz im Kreisausschuss wird nun von Kevin Kloß (SPD) ausgefüllt. Stefan Schmitt übernimmt den Sitz in der Schulregionkonferenz und Guiseppe Schillaci (SPD) die Plätze im Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr sowie im Aufsichtsrat der Kinderland GmbH.