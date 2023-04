Versammlung Waffenrecht beschäftigt Kreisjägerschaft

Eine Änderung des Waffenrechts steht einmal mehr ins Haus, und die Jäger des Saarlandes wollen nicht länger dem Niedergang ihres Niederwildes tatenlos zusehen – die Themen auf der Versammlung der Kreisjägerschaft Saarlouis waren vielfältig. Denn hier gehören auch die Krähen dazu, die nur noch an der Saar – anders als in allen anderen Flächenländern – immer noch weitgehend geschützt sind. Umso mehr freute sich Jürgen Schmitt als Kreisjägermeister von Saarlouis, eine Reihe von Politikern zur Kreisgruppenversammlung in der Lohwieshalle von Reisbach begrüßen zu können. Unter anderem bekannte sich die Vizepräsidentin des Landtags Dagmar Heib (CDU) als Jägerin dazu, ihren Waidgefährten bei berechtigten Anliegen im Interesse des Naturschutzes zur Seite stehen zu wollen. Und bei seiner Begrüßung von Landrat Patrik Lauer (SPD) betonte Schmitt dankbar: „Unser Landrat hat hier noch nie gefehlt.“