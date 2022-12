Feuerwache Innenstadt : Feuerwache erhält ein neues Dach

Feuerwehr Saarlouis: Blick auf die Feuerwache des Löschbezirks Innenstadt (Archivfoto) Foto: Ruppenthal

Saarlouis Der Ausschuss für Stadtplanung und Bau (ASB) Saarlouis hat sich auch in seiner Dezembersitzung wieder mit der Dachsanierung an der Feuerwache Innenstadt beschäftigt. Wie die Verwaltung mitteilte, wurde der Antrag der Kreisstadt auf eine Bedarfszuweisung gestellt, konkret für die Maßnahme „Instandsetzung der Tragwerkskonstruktion inklusive Begleitarbeiten in der Feuerwache Innenstadt“, inklusive des Antrags auf vorzeitigen Maßnahmenbeginn Anfang Oktober.