Angebote machen OB und Landrat stolz Saarlouiser Attraktionen bekommen Zertifikat für Barrierefreiheit

Die Tür der Tourist-Info am Großen Markt in Saarlouis öffnet sich automatisch, als sich Besucher mit und ohne Rollstuhl im Eingangsbereich versammeln – ein erster Hinweis auf die gute Nachricht, die der Saarlouiser Oberbürgermeister Peter Demmer und Landrat Patrik Lauer dort am vergangenen Donnerstag verkünden wollen: Zwei touristische Anlaufpunkte der Stadt Saarlouis – der Stadtspaziergang durch den Stadtgarten und die Tourist-Info selbst – wurden für ihre Barrierefreiheit mit dem bundesweit anerkannten Zertifikat „Reisen für Alle“ ausgestattet. „Und darauf sind wir sehr stolz“, sagten beide Verwaltungschefs bei der Vergabe der Urkunden durch die Tourismuszentrale des Saarlandes.