Zweiter Platz für Projekt des Landkreises Saarlouis bei DAK-Wettbewerb : „Bärenhunger“ für gesundes Miteinander

Carmen Britz (links) und Kirsten Cortez beim Packen der Pakete zum gesunden Kochen für einkommensschwache Familien. Foto: mm

Saarlouis/Saarbrücken Projekt des Landkreises Saarlouis wurde von der DAK-Gesundheit für besonderes Engagement in Corona-Zeiten geehrt.

„Gesichter für ein gesundes Miteinander“: Unter diesem Motto haben bundesweit rund 400 Projekte und Einzelpersonen am Wettbewerb der Krankenkasse DAK-Gesundheit für besonderes Engagement in Corona-Zeiten teilgenommen. Carmen Britz und Kirsten Cortez gewinnen für den Landkreis Saarlouis mit dem Projekt „Bärenhunger“-Familienkochbox.

Wie die DAK-Gesundheit mitteilt, belegten die Saarlouiserinnen bei dem Bundeswettbewerb in der Kategorie „Gesichter für ein gesundes Leben“ den zweiten Platz. Zuvor hatten sie bereits den Landeswettbewerb im Saarland gewonnen und nun auch im Bundesentscheid überzeugt. Die Bundesjury um DAK-Vorstandschef Andreas Storm zeichneten die Gewinnerinnen am Dienstagabend in einer virtuellen Siegerehrung aus.

„Alle Siegerinnen und Sieger sind beeindruckende Gesichter für ein gesundes Miteinander in Corona-Zeiten“, sagte Vorstandschef Storm. „Die ausgezeichneten Projekte überzeugen vor allem durch mutige Ideen und Herz. Die Kreativität, Fürsorge und Hilfsbereitschaft erreicht so viele andere Menschen.“

In der Kategorie „Gesichter für ein gesundes Leben“ werden nach Angaben der DAK Menschen angesprochen, die neue Ideen zum Gesundbleiben entwickeln. Alles, was der körperlichen oder seelischen Fitness diene, sei in dieser Kategorie möglich. Die „Bärenhunger“ – Familienkochbox wurde vom Landkreis Saarlouis ins Leben gerufen, um einkommensschwächere Familien während der Pandemie zu unterstützen. Durch die Schließung der Kitas und Schulen fehlte ihnen die finanzielle Unterstützung durch ein Mittagessen für die Kinder. Die Kochbox enthielt Lebensmittel, Rezepte und Kochvideos, um die Familien an eine gesunde Ernährung heranzuführen. Während des Projektes wurden nach Angaben der DAK bislang 250 Haushalte kostenlos mit den Boxen beliefert. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Familien mit unserem Projekt gesunde Ernährung wortwörtlich ins Haus liefern konnten“, erklärt Carmen Britz, eine der Initiatorinnen des Projektes. Nach dem zweiten Platz im Bundesentscheid sagte Britz: „Nicht nur die vielen positiven Rückmeldungen der Familien, sondern auch der Sieg beim DAK-Wettbewerb ‚Gesichter für ein gesundes Miteinander‘ sind ein großes Zeichen der Wertschätzung für unser Projekt.“

Wie das Projekt aus dem Saarland die Bundesjury überzeugte, erläutert Andreas Storm: „Der Landkreis Saarlouis wollte einkommensschwache Familien während der Pandemie nachhaltig unterstützen. Mit der ‚Bärenhunger’-Familienkochbox wurde ein beispielhaftes Projekt ins Leben gerufen, um zu gesunder Ernährung und gemeinsamem Kochen zu motivieren. Damit hat das Team um Carmen Britz in vorbildlicher Weise gezeigt, wie man Gesundheitsprävention in der ganzen Familie fördern kann.“ Zur Jury gehören neben Storm auch Dr. Enise Lauterbach von LEMOA medical und Magdalena Rogl von Microsoft an. Außerdem Edith Stier-Thompson von news aktuell, Philipp Awounou, Journalist und Videograf, Lorenz Maroldt, Chefredakteur vom Tagesspiegel in Berlin, sowie René Träder, Psychologe und Journalist, und nicht zuletzt Professor Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln.