Saarlouis Zwei junge Vorlesetalente sind im Landesfinale

Info

Alle Namen auf einen Blick: Luise Götzinger (Gymnasium am Stadtgarten Saarlouis), Kyra Kozuch (Martin-Luther-King Schule GemS Saarlouis), Johannes Stoll (Max-Planck-Gymnasium Saarlouis), Klara Schach (Robert-Schuman-Gymnasium Saarlouis), Yuna Schwindt (Schule am Römerkastell GemS Dillingen), Mina Terenzio (Sophie-Scholl-Schule GemS Dillingen), Henri Schu (Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen), Joel Lorenz (Lothar-Kahn-Schule Gems Rehlingen-Siersburg), Lily Marleen Priester (Schule am Limberg GemS Wallerfangen), Finn Luca Lorson (Schule am Warndtwald GemS Überherrn), Naomi Hahn (Johannes-Gutenberg-Schule GemS Schwalbach), Emily Spindler (Bisttalschule GemS Wadgassen-Bous), Nils Lesch (Schule an der Waldwies GemS Saarwellingen), Mia Angelina Carlotta (Schule am Litermont GemS Nalbach), Amelie Warken (Johannes-Kepler-Gymnasium Lebach), Betty-Sue Bachinger (Nikolaus-Groß-Schule GemS Lebach), Louisa Ziegler (Geschwister-Scholl-Gymnasium Lebach), Luzy Schneider (Kettelerschule GemS Schmelz).