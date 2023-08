Lesungen im September Zwei Bestseller-Autoren zu Gast im Theater am Ring Saarlouis

Zwei literarische Veranstaltungen gibt es in den kommenden Wochen in Saarlouis zu erleben. Los geht es mit „Die Erfindung des Lächelns“ – der Premiere des neuen Romans von Tom Hillenbrand. Sie steht auf dem Programm am Donnerstag, 14. September, um 19 Uhr im Theater am Ring in Saarlouis. Die Lesung wird präsentiert von der Stadtbibliothek Saarlouis und der Buchhandlung Bock und Seip. In Hillenbrands Roman geht es um die aufregende Jagd nach der verschwundenen Mona Lisa im Paris der Belle Époque – es handelt sich um einen historischen Roman voller Intrigen, Kunst und Kultur, wie die Stadt Saarlouis mitteilt.